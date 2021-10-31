İspanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenledi - Haberler
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İspanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenledi

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Madrid'de 30 Ekim 1991'de yapılan Barış Konferansı'nın yıl dönümü olması sebebiyle düzenlenen gösteride, Filistin'in özgür ve bağımsız bir devlet olması talebi yinelendi.

"Filistin Alternatif Yol Konferansı" adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yapılan yürüyüş, kent merkezindeki Sol Meydanı'nda sonlandı.

Filistin bayraklarıyla toplanan eylemciler, "Irkçı ve sömürgeci işgale son", "Yaşasın Filistin", "İsrail'e boykot" ve "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar açtı.

Okunan manifestoda, "İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin ve Filistin halkına karşı soykırım, etnik temizlik ve talanın devam ettiği" belirtildi.

İspanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İspanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İspanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenledi

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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