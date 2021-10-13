İspanya'da DEAŞ üyesi olmakla suçlanan Cezayir vatandaşı 5 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'da DEAŞ üyesi olmakla suçlanan Cezayir vatandaşı 5 kişi yakalandı

AA - Haberler | Güncel

İspanya'nın başkenti Madrid ile Barselona kentinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları şüphesiyle Cezayir vatandaşı 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid ile Barselona kentinde, terör örgütü Deaş üyesi oldukları şüphesiyle Cezayir vatandaşı 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Mahkemenin talimatıyla başlatılan soruşturmaya İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI), ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Cezayir güvenlik ekiplerinin de destek verdiği kaydedildi.

"Arbac" adı verilen ve ocak ayında başlatılan soruşturma sonrasında söz konusu gruba ulaşıldığı açıklanırken, yakalanan 5 kişiden 4'ünün Ulusal Mahkemeye çıkarılarak, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği, birinin ise başka suçtan Barselona'da cezaevinde olduğu için henüz mahkemeye çıkarılmadığı ifade edildi.

Söz konusu 5 kişinin, İspanya'da kendilerine yakın bazı gençleri etkileyip, DEAŞ adına savaşmaları için Suriye ve Irak gibi ülkelere göndermekle suçlandıkları, ayrıca kalaşnikof marka tüfek almaya çalıştıkları bilgisi paylaşıldı.

Yakalananların başındaki kişi olarak gösterilen, "Şeyh" lakaplı zanlının 2016 yılında Suriye'ye girmeye çalışırken yakalanıp tutuklandığı, serbest kaldıktan sonra Malezya, Tanzanya ve Cezayir'e gittiği belirtildi.

İspanya'da DEAŞ üyesi olmakla suçlanan Cezayir vatandaşı 5 kişi yakalandı

İspanya'da DEAŞ üyesi olmakla suçlanan Cezayir vatandaşı 5 kişi yakalandı

İspanya'da DEAŞ üyesi olmakla suçlanan Cezayir vatandaşı 5 kişi yakalandı

İspanya'da DEAŞ üyesi olmakla suçlanan Cezayir vatandaşı 5 kişi yakalandı
AA - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin
Spor Sergen Yalçın Cristiano Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İspanya'da DEAŞ üyesi olmakla suçlanan Cezayir vatandaşı 5 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 23:04:43. #1.13#