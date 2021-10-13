İspanya'da bazı okullar 'Kalamar Oyunu' dizisine karşı velileri uyardı - Haberler
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İspanya'da bazı okullar "Kalamar Oyunu" dizisine karşı velileri uyardı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da bazı okullar

Dizi ve film platformu Netflix'in dünya çapında izlenen dizisi "Kalamar Oyunu" (Squid Game), çocuklarda şiddet eylemlerini artırdığı gerekçesiyle İspanya'da tartışma konusu oldu.

Dizi ve film platformu Netflix'in dünya çapında izlenen dizisi "Kalamar Oyunu" (Squid Game), çocuklarda şiddet eylemlerini artırdığı gerekçesiyle İspanya'da tartışma konusu oldu.

Güney Kore yapımı diziye konu olan kaybedenin öldürüldüğü çocuk oyunlarının, İspanya'da bazı okullarda öğrenciler tarafından oynandığı ve şiddet eğilimlerinin arttığı bildirildi.

Dizinin 16 yaş altına yasak olmasına rağmen küçük yaştaki çocuklar tarafından da bilindiği ve bazı okullarda öğrencilerin bu oyunları oynamaya başladığını duyuran Madrid'deki bazı okul müdürleri, velileri uyaran yazılar göndermeye başladı.

İspanyol basınında yer alan haberler de, velilere "Bu dizide iletilen değerler ve görüntüler, gelişim aşamasında olan anaokulu ve ilköğretim okullarındaki çocuklara ciddi şekilde zarar verebilir." uyarısı yapıldığı kaydedildi.

Psikologlar da bu tür dizilerin çocuklarda şiddeti normal gibi gösteren bazı önemli psikolojik sorunlar yaratabileceği uyarısında bulundu.

Kısa zamanda Netflix'in en çok izlenen dizisi olan "Kalamar Oyunu", İspanya'ya benzer şekilde Belçika ve İngiltere'de de tartışılıyor.

Belçika'da bazı okullar, dizideki oyunların şiddet içerikli bir şekilde okul bahçelerinde oynandığına ilişkin uyarılar yaparken İngiltere'de de polis, çocuklar arasında sosyal paylaşım sitelerinde benzer oyunların oynanmasına ilişkin mesajlar yayıldığının tespit edildiğini duyurdu.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: İspanya'da bazı okullar 'Kalamar Oyunu' dizisine karşı velileri uyardı - Haberler
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