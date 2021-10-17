İspanya'da Ağlama Evi açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'da Ağlama Evi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İspanya'da Ağlama Evi açıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de özel bir klinik tarafından ruh sağlığının önemini vurgulamayı ve psikoloğa gitme olgusunu normalleştirmek amacıyla Ağlama Evi (La Lloreria) açıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de özel bir klinik tarafından ruh sağlığının önemini vurgulamayı ve psikoloğa gitme olgusunu normalleştirmek amacıyla Ağlama Evi (La Lloreria) açıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de özel bir klinik tarafından Ağlama Evi (La Lloreria) açıldı. Ruh sağlığının önemini vurgulamayı ve psikoloğa gitme olgusunu normalleştirmek amacıyla açılan ev, 3 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Renkli loş ışıklarla dekore edilen Ağlama Evi'nin duvarlarında psikologlara ait telefon numaralarının yanı sıra "Girin ve ağlayın", "Benimde endişelerim var", "Kötü olmak da iyidir", "Ağlayan cesurdur" gibi motive edici mesajlar içeren yazılar bulunuyor.

Klinik tarafından yapılan açıklamada, Ağlama Evi'nin açılış nedeniyle 15, 16 ve 17 Ekim günlerinde ücretsiz olarak herkesin ziyaretine açık olduğu bildirilerek, psikolojik desteğin herkes için daha kolay, daha rahat ve daha erişilebilir olmasını pekiştirmek amacıyla, ziyaret eden herkese ücretsiz 60 dakikalık çevrimiçi psikolojik tedavi hediye edileceği belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde yaptığı konuşmasında, ruh sağlığı sorunları ile ilgili olarak "Bu bir tabu değil, konuşulması, açığa çıkarılması ve ona göre hareket edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur" ifadelerini kullanmış, 24 saat intihar yardım hattı gibi hizmetleri de içerecek olan 100 milyon euroluk bir ruh sağlığı hizmeti planladıklarını duyurmuştu.

İspanya'da 2019 yılında 3 bin 671 kişi intihar nedeniyle hayatını kaybederken, intihar doğal nedenlerden sonra en yaygın ikinci ölüm nedeni oldu. Hükümet verilerine göre, ülkedeki her 10 gençten birinde ruh sağlığı sorunu tespit edilirken, genel nüfusun yüzde 5,8'inde kaygı problemi olduğu belirtildi.

(Saim Sevinç/İHA)

İspanya'da Ağlama Evi açıldı

İspanya'da Ağlama Evi açıldı

İspanya'da Ağlama Evi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Hulusi Akar Ömer Çelik Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Okan Bayülgen Demet Akalın
Spor Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hakan Binbaşgil Şans Oyunları Mustafa Cengiz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İspanya'da Ağlama Evi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 22:09:16. #1.11#