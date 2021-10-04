İsmini dahi duymadığı yerden 182 bin lira SGK borcu kaldığını öğrenince şoke oldu - Haberler
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İsmini dahi duymadığı yerden 182 bin lira SGK borcu kaldığını öğrenince şoke oldu

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Haberler | Genel

İsmini dahi duymadığı yerden 182 bin lira SGK borcu kaldığını öğrenince şoke oldu Borcunu ödemek için kocasıyla birlikte iş bulma arayışına girdi Bilgisi dışında sigortalı olarak gösterildiğini iddia eden Saniye Bulut: "Benim bilgilerimi çalıp da beni 8 ay sigortalı göstermişler" Sakarya'nın...

SAKARYA (İHA) - İsmini dahi duymadığı yerden 182 bin lira SGK borcu kaldığını öğrenince şoke oldu

Borcunu ödemek için kocasıyla birlikte iş bulma arayışına girdi

Bilgisi dışında sigortalı olarak gösterildiğini iddia eden Saniye Bulut:

"Benim bilgilerimi çalıp da beni 8 ay sigortalı göstermişler"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 57 yaşındaki Saniye Bulut, emekli maaşı kesilince yaptığı araştırma bilgisi dışında bir firmanın çalışanı gösterilmesi neticesinde SGK'ya 182 bin 670 lira pirim borcu olduğunu öğrenince şok geçirdi. Kimlik bilgilerinin çalındığını iddia eden Bulut, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

İddiaya göre, Karasu ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Saniye Bulut, 2014 yılında emekli oldu. Emekli maaşının bir süre sonra kesildiğini gören Bulut, yaşadığı durum karşısında şoke oldu. Yaşadığı şaşkınlık sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na giden Bulut, adını dahi duymadığı bir firma tarafından 8 ay sigortalı olarak gösterildiğini bu kapsamda da yersiz ödeme sebebiyle maaşın kesildiğini öğrendi. Kendi imkanlarıyla prim satın alarak SGK'ya giden Bulut, bu seferde maaşının düştüğünü ve kendisine yapılandırmadan dolayı 182 bin 670 lira prim borcu olduğunu belirtti. Banka ve resmi kurumlar dışında bilgilerini kimseyle paylaşmadığını belirten Bulut, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yardım istedi.

Yaşadığı mağduriyeti göz yaşları eşliğinde anlatan Saniye Bulut, "Ben 2014 yılından beri emekliyim. Geçen yıl emekli maaşım durduruldu. İstanbul ilinin Bağcılar ilçesinde bulunan Güneşli Sosyal Güvenlik Kurumu'na neden durdurulduğuna dair müracaat ettik. Yersiz ödemeden dolayı olduğunu belirttiler. Benim bilgilerimi çalıp da beni 8 ay sigortalı göstermişler. O dönemde benim BAĞ-KUR'um da vardı. Ben gittim prim satın aldım SGK'ya verdim. Hem maaşımı düşürdüler hem de bana 96 bin lira borç çıkardılar. Bana söyledikleri şu; 'Her ay maaşının dörtte birini keseceğiz' 15 ay kestiler. 15 aydan sonra yeniden yapılandırmadan dolayı bana avukat parası, verdikleriyle beraber faiziyle 182 bin 670 lira borç çıkardılar. Yapılandırma yapın, deniliyor. Yapılandırma yapsam iki ayda bir 8 bin küsur lira yatırmam lazım 2 bin 300 lira maaş alıyorum. Peşin yatırsam, nasıl olacak? Kredi ile alıp oturduğum bir dairem var. Başka da bir şeyim yok benim bu borcu yatırmam mümkün değil. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

Kendisine bu sıkıntıyı yaşatan firmanın vergi ve SGK borcunun bulunduğunu iddia eden Bulut, "Bunu yapan bir firmaymış, ben öyle bir yerde çalışmadım da bilmiyorum da. Araştırdık, sorduk. Bu firmanın vergi dairesine vergi borcu ve SGK'ya pirim borcu da varmış. Benim gibi bir sürü insanı oraya kaydetmişler. Firma yok ortada. Kim, nasıl yapmış, bilmiyorum. Bilgim öyle insanların eline nasıl geçmiş? Banka ya da bir kurum dışında bilgilerimi kimseyle paylaşmadım" diye konuştu.

İsmini dahi duymadığı yerden 182 bin lira SGK borcu kaldığını öğrenince şoke oldu

İsmini dahi duymadığı yerden 182 bin lira SGK borcu kaldığını öğrenince şoke oldu

İsmini dahi duymadığı yerden 182 bin lira SGK borcu kaldığını öğrenince şoke oldu

İsmini dahi duymadığı yerden 182 bin lira SGK borcu kaldığını öğrenince şoke oldu

İsmini dahi duymadığı yerden 182 bin lira SGK borcu kaldığını öğrenince şoke oldu
İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsmini dahi duymadığı yerden 182 bin lira SGK borcu kaldığını öğrenince şoke oldu - Haberler
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