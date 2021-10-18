İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Levent Güntay TR AI WEEK'e Konuşmacı Olarak Katılacak

Türkiye'nin en kapsamlı yapay zeka etkinliği TR AI WEEK 18 - 22 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşecek. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin "İşin Rengi Değişiyor" teması ile ikinci kez düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Haftası'na 120'den fazla konuşmacının yanı sıra yerli ve yabancı uzmanlar katılarak Türkiye'deki ve dünyadaki yapay zeka gelişmelerini anlatacaklar. Ekim ayının üçüncü haftası boyunca Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden konuşmacıların yer alacağı etkinlikte paneller, geleceği şekillendiren güncel teknolojilerin konu edildiği sunumlar ve eğitimler yer alacak. Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Levent Güntay 18 Ekim 2021 Pazartesi saat 15: 00'te "Yapay Zekanın Finans Sektörünü Dönüştürücü Etkisi" başlıklı bir konuşmaya katılacak.

Program ile ilgili bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://turkiye. ai/traiweek/#program

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