İSLAMABAD - Pakistan'da ünlü otelin mutfağı Türk aşçıya emanet

Pakistan'da ünlü bir otelin mutfağında aşçıbaşılığına getirilen Türk aşçı Metin İşçi, renkli kişiliği, heyecanı ve lezzetli yemekleriyle Pakistanlılardan ilgi görüyor.

Yaklaşık 2 ay önce başkent İslamabad'da 5 yıldızlı Marriott Otel'in mutfağına aşçıbaşı olarak getirilen İşçi'nin, otel mutfağında yaptığı değişiklikler dikkati çekiyor.

Gelir gelmez restorana döner standı kurduran İşçi, yine Türk yemekleri, kahvesi, çayı ve lokumuyla da Türk mutfağının lezzetlerini Pakistanlıların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

İşçi, aşçılık tecrübesini ve Pakistan'da geçen sürede yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

"Pakistan mutfağında baharatlar fazla"

İşçi, 27 yıllık otel ve turizm tecrübesine sahip olduğunu anımsatarak, dünyanın çeşitli ülkelerinde aşçılık yaptığını, büyük otel zincirlerinde çalıştığını ve çeşitli ödüllere sahip olduğunu söyledi.

Pakistan'da 8 haftaya yakın bir süredir bulunduğunu ifade eden İşçi, "Çok zorlandığımı söyleyemem. En azından insanların isimleri, kültürleri ve dini bize tanıdık. İslamiyet açısından aynı dini aynı kardeşliği paylaşıyoruz. Son derece mutluyum burada olmaktan." ifadelerini kullandı.

İşçi, Türk ve Pakistan mutfağını karşılaştırarak, "Türk mutfağı oldukça zengin. Pakistan ile karşılaştırdığımızda burada baharatlar fazla. Yemekler çok pişiyor ve aromalar çok güçlü." dedi.

"Türk mutfağı her damağa hizmet edebiliyor"

Dünya genelinde Türk mutfağının sevilmesinin çeşitli sebepleri olduğunu dile getiren İşçi, "(Türk mutfağı) Hemen hemen her damağa hizmet edebiliyor. Türk mutfağının ortak ve orta bir tadı var. ve herkes aradığı tadı bulabiliyor." diye konuştu.

İşçi, geçen 2 aylık sürede oldukça memnun edici geri dönüşler aldığını vurgulayarak, "Burada Türk bayrağının, kültürümüzün ve mutfağımızın bir temsilcisiyim." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da ciddi bir Türk konsepti boşluğu olduğunu belirten İşçi, "Otel bünyesinde bunu değerlendirmeye karar verdik. Oluşturacağımız konseptin içerisinde Türk kahvesi, çayı, lokumu, Osmanlı çay saati ve baklava yer alacak." diye konuştu.

"Ateşbaz-ı Veli'nin mirasını takip etmeye çalışıyoruz"

İşçi, otelde bir de restoran açma girişimleri bulunduğunu vurgulayarak, restoranın "Anadolu" veya farklı bir Türk ismiyle açılacağını ve burada Türk yemeklerinin ağırlıklı olacağını aktardı.

Konya'da metfun bulunan Ateşbaz-ı Veli Hazretlerinin hikayesinden oldukça etkilendiğini anlatan İşçi, onun aşçılara bıraktığı mirası takip etmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Türkiye ve Diriliş Ertuğrul" vurgusu

İslamabad Marriott Otel Pazarlama Müdürü Amina Jaffrey de Türk aşçı İşçi'nin kısa sürede çok önemli katkılar sunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki güzel ilişkilerin bir parçası olarak Türk aşçının buraya geldiğini söyledi.

Jaffrey, İşçi'nin tercih edilmesinde kendisinin profesyonel kariyerinin ve uzmanlığının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunun yanı sıra Türkiye'den geliyor. Diriliş Ertuğrul Pakistan'da çok ünlü ve seviliyor. Bu seçimde bunların da payı var." ifadelerini kullandı.