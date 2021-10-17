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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Afganistan'da bir camiye düzenlenen terör saldırısına kınama

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Afganistan'da bir camiye düzenlenen terör saldırısına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Kandahar vilayetinde bir caminin hedef alındığı terör saldırısının en ağır şekilde kınandığı belirtildi.

İİT'nin her türlü terör saldırısı karşısındaki tutumunun sabit olduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziye ve yaralılara şifa dileğinde bulunulduğu ifade edildi.

Saldırıyı 2 intihar bombacısı düzenledi

Kandahar'da Şii topluluğuna ait Fatimiyye Camisi'nde, 15 Ekim'de cuma namazı sırasında 2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Ülkede geçen hafta da Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
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