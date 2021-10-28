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İslahiye ve Nurdağı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye ve Nurdağı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda yapılan törene, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, 106. Topçu Tugay Komutanı Albay Rızvan Çiper, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Fatih Kökce, daire amirleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla tören sona erdi.

Nurdağı'ndaki törende ise Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Sinan Korkmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Hanifi Başıbüyük tarafından çelenk sunuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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