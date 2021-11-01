İslahiye'de motosiklet devrildi, 1 yaralı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesinde M.K. yönetimindeki 27 SS 781 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan motosikletteki yolcu C.K. (21) sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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