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İslahiye'de motosiklet devrildi, 1 yaralı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye'de motosiklet devrildi, 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesinde M.K. yönetimindeki 27 SS 781 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan motosikletteki yolcu C.K. (21) sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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