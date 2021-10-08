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İSLAHİYE'DE, KADINLAR KURDUKLARI KOOPERATİFTE İHRACATI HEDEFLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde girişimci kadınlar günej enerji sistemi ile doğal olarak işleyip kuruttukları ürünleri yurt içine gönderirken, dış ülkelere ihracat yapmayı hedefliyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde girişimci kadınlar günej enerji sistemi ile doğal olarak işleyip kuruttukları ürünleri yurt içine gönderirken, dış ülkelere ihracat yapmayı hedefliyor.

İslahiye Belediyesi desteğiyle ev ekonomilerine katkı sağlamak için bir araya gelen 11 kadın 'Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini' kurdu. Kooperatifin girişimleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, Japonya ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) BM Göç Kuruluşu tarafından finans edilerek İslahiye Belediyesince yürütülen proje kapsamında 'Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi' projesiyle tesis kuruldu. 600 metrekare tesiste 11 kadın girişimcinin mevsimindeki doğal olarak üretilen kırmızıbiber, sofralık üzüm, domates, nar, sumak, patlıcan gibi ürünlerde, acı, tatlı biber salçası, pul biber, üzüm pekmezi, kuru üzüm, koruk tozu, domates salçası, domates kurusu, nar ekşisi olmak üzere 18 çeşit ürün işleyerek haftada yaklaşık 1 ton kurutup paketleyerek birçok ile gönderiliyor. Kadınlar markalaşarak ürettikleri ürünleri dış ülkelere ihracat yapmayı hedefliyor.

İslahiye Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Güneş Enerji ile Kurutma Tesis sayesinde doğal tatları daha sağlıklı ve hızlı kurutma imkanı bulduklarını belirten Kooperatif Başkan Yardımcısı Gülten Köse, "Belediyemizin desteğiyle 11 kadın ile kurduğumuz kooperatifimize kazandırılan güneş enerjisi ile kurutma tesisimizde ürettiklerimizi hızlı, hijyenik olarak kurutmaya başladık. İslahiye'nin bereketli topraklarında ve Amanos Dağlarının eteklerindeki kırsal mahallelerimizdeki kadınların bahçelerinde doğal olarak yetiştirilen ürünler toplanarak burada hijyenik, sağlıklı ve doğal bir şekilde işlenerek kurutulmaktadır. Zamanda ve elektrikten tasarruf sağladığımız 600 metrekarelik tesisimizde 18 çeşit ürünümüzü paketleyerek satıyoruz. Hedefimiz daha çok kadına istihdam sağlamaktır" dedi.

İSLAHİYE'DE, KADINLAR KURDUKLARI KOOPERATİFTE İHRACATI HEDEFLİYOR

İSLAHİYE'DE, KADINLAR KURDUKLARI KOOPERATİFTE İHRACATI HEDEFLİYOR

İSLAHİYE'DE, KADINLAR KURDUKLARI KOOPERATİFTE İHRACATI HEDEFLİYOR

İSLAHİYE'DE, KADINLAR KURDUKLARI KOOPERATİFTE İHRACATI HEDEFLİYOR
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