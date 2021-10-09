İSLAHİYE'DE, CEVİZ HASADI BAŞLADI - Haberler
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İSLAHİYE'DE, CEVİZ HASADI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilen ceviz hasadına başlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilen ceviz hasadına başlandı.

Huzurlu Yaylası ve Amanos Dağları'nın eteklerinde Kayabaşı, Hasanlök, İdilli, Köklü, Koçcağız ve Kabaklar mahallelerinde yetiştirilen ceviz üretimi, rekolte ve fiyatıyla yüzleri güldürüyor. Bu yıl 120 ton rekolte beklenen cevizde hasat başladı. Toplanan cevizler, kabuklarından ayrıldıktan sonra 15 gün güneşte doğal olarak kurutulup, paketlenip alıcıya ulaştırılıyor. Rekoltenin yanında cevizin kilosunun 30 ile 45 liradan alıcı bulması üreticiyi mutlu etti.

Bu bölgede toplanan cevizlerin tadı ve aromasının farklı olduğunu ifade eden çiftçi Mustafa Erdoğan, Bu yıl arazimizde 1,5 ton rekolte bekliyoruz. Rekolte her geçen yıl artmaya devam ediyor. Cevizlerimiz yüksek rakımda olmamız sebebiyle ince kabuklu, yağı, tadı, aromasıyla da farklıdır dedi.

İSLAHİYE'DE, CEVİZ HASADI BAŞLADI

İSLAHİYE'DE, CEVİZ HASADI BAŞLADI

İSLAHİYE'DE, CEVİZ HASADI BAŞLADI

İSLAHİYE'DE, CEVİZ HASADI BAŞLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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