İSLAHİYE'DE, 500 TON 'ANTEP KARASI' ÜZÜM KURUTULDU - Haberler
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İSLAHİYE'DE, 500 TON 'ANTEP KARASI' ÜZÜM KURUTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, sofralık 'Antep karası' cinsi üzümden yapılan 500 ton kurutmalık üzüm elde edildi.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, sofralık 'Antep karası' cinsi üzümden yapılan 500 ton kurutmalık üzüm elde edildi. Kurutulan üzüm kilosu 14 ile 18 lira arasında satışa sunuluyor.

Türkiye'de sofralık üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan İslahiye'de 50 bin dekar alanda 'Hatun Parmağı', 'Mevlana', ' Kardinal' ve 'Sultani' olarak bilinen üzümün 70 ton rekolte elde edilmesi ve kilosunun 3 liradan satışının gerçekleşmesi üreticisini sevindirdi. Üreticiler, üzüm çeşitlerinde yöreye özgü olan 'Antep karası' olarak bilinen siyah üzümden kurutularak elde edilen kuru üzüm ise kilosu 14 ile 18 liradan satılıyor.

Değirmencik Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Barak (55)," Hasadın ardında bir kısmını yaş olarak sattıkları Antep Karası cinsi üzümü salkımlarından tek tek tanelerini potasyum ve zeytinyağı karışımından geçirerek güneşte kurutuyoruz" diye konuştu.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise, "İlçede sofralık Antep karası cinsi üzümün yaş olarak tüketilmesinin yanında birçok üreticimiz kurutaraktan piyasaya sürülmektedir. Antep Karası cinsi üzümümüz ilk olarak yaş olarak tüketiciye ulaştırıldı. Her yıl yaklaşık bin ton kurutulurken, bu yıl ilçemizde yaklaşık 5yazton üzüm kurutuldu. Kurutulan üzümlerin kilosu 14 ile 18 lira arasında satışa sunuluyor" dedi.

İSLAHİYE'DE, 500 TON 'ANTEP KARASI' ÜZÜM KURUTULDU

İSLAHİYE'DE, 500 TON 'ANTEP KARASI' ÜZÜM KURUTULDU

İSLAHİYE'DE, 500 TON 'ANTEP KARASI' ÜZÜM KURUTULDU

İSLAHİYE'DE, 500 TON 'ANTEP KARASI' ÜZÜM KURUTULDU
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