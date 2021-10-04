Islah edilen derede balık popülasyonu arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Islah edilen derede balık popülasyonu arttı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Islah edilen derede balık popülasyonu arttı Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinden geçen ve ıslah edilerek temizlenen Büyükçay Deresi'nde balık popülasyonu arttı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Islah edilen derede balık popülasyonu arttı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinden geçen ve ıslah edilerek temizlenen Büyükçay Deresi'nde balık popülasyonu arttı.

Yıllardır çöplük görüntüsü ve pis kokusundan geçilmeyen Büyükçay Deresi, devletin büyük yatırımları sonrası ıslah edilerek modern görünüme kavuşturuldu. Amsterdam şehrinin içinden geçen kanalları andıran Büyükçay Deresi'nde ıslah çalışmaları sonrası balık popülasyonunda da gözle görülür bir çoğalma yaşandı.

Yüksekova'nın ıslah edilen dereyle yeni imaj kazandığını belirten Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, "Bugün Yüksekova'nın geleceğine yön veren ve doğaya katkı sunan valiliğimizin, kaymakamlığımızın ve DSİ'nin birlikte gerçekleştirdiği dere ıslahı çalışmalarını yerinden inceledik. Bugün gördüğümüz tablo bizi fazlasıyla ümitlendirdi. Daha önce bu dere çöp yığını ve kötü kokudan dolayı geçilmiyordu. Bu hizmetlerle şu an insanlar rahatlıkla gezebiliyor ve derenin içindeki balıkların sayısı da arttı" dedi.

Islah edilen derede balık popülasyonu arttı

Islah edilen derede balık popülasyonu arttı

Islah edilen derede balık popülasyonu arttı

Islah edilen derede balık popülasyonu arttı
İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Donald Trump Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Meghan Markle Prens William
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Islah edilen derede balık popülasyonu arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:16:37. #1.17#