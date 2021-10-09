İSKENDERUN, HATAY (İHA) - İskenderun körfezinde güm batımı manzarası görenleri mest etti

HATAY - Akdeniz bölgesinde gün batımının en güzel izlendiği bölgelerden olan İskenderun körfezinde gün batımı Amanos dağlarının zirvesinden görüntülendi.

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz bölgelerinin net görülebildiği Amanos dağlarının zirvesinden gün batımı manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin batımı sırasında renklerin bir biri ardına körfezi süslediği anlar, izleyenlere adeta görsel şölen sundu.