İskeleden düşen kalıp ustası yaralandı

ADIYAMAN'da, çalıştığı inşaatta dengesini kaybedip iskeleden düşen kalıpçı ustası Suriye uyruklu Muhammed Elrezak (40) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gap Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam binanın 1'inci katında çalışan kalıp ustası Muhammed Elrezak, iskelede dengesini kaybedip beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Elrezak, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elrezak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.