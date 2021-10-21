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İskeleden düşen işçi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İskeleden düşen işçi hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta çalışırken iskeleden düşen işçi yaralandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta çalışırken iskeleden düşen İşçi yaralandı.

Olay, Karşıyaka Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı inşaatın dış cephesine kurulan demir iskelenin 3. katında boya yapan 23 yaşındaki S.D., dengesini kaybederek sert zemine düştü. S.D'nin arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı S.D. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İskeleden düşen işçi hastanelik oldu

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