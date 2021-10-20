"İşimdeyim Güvendeyim Projesi" Tanıtıldı

BURDUR (Habermetre) - Süleyman Demirel Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğiyle mermer sektöründe iş kazalarını ve yaralanmaları azaltmak ve iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını ve gelişimini artırmak amacıyla başlatılan "İşimdeyim, Güvendeyim" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEB)"nin Hibe Bileşeni kapsamında desteklenen projenin açılışı Lavanta Tepesi Otel'de yapıldı.

Toplantıya Burdur Valisi Ali Arslantaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt, Üniversitemiz Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Jandarma Komutanı J. Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Isparta Süleyman Demirel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, Burdur OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzet Boyacıoğlu, Bucak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, MAKÜ ve SDÜ'den akademisyenler, sektör temsilcileri, STK Temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, "Çalışma hayatı, çok bileşenli ve süreç içerisinde de çok farklı riskleri bünyesinde barındıran, hayatın bütünlüğü içerisinde günlük yaşamın dışında özel olarak da çalışma eylemi içerisinde birçok risk ile yüzleşen bir hayatı ifade ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütünün 100 yıllık tecrübesinden edindiği en önemli bulgu "sağlık" ve "güvenlik". Bütün çabalar çalışma hayatına ilişkin işçi sınıfının gelişimi, iş dünyasının gelişimi, sanayileşme, gelirler bütün bunların hepsi özünde iki kelimenin içerisine sığdırılabilecek bir perspektifi ifade edebiliyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt ise "Toplamda 450'nin üzerinde başvuru yapılan hibe projeleri arasında seçilen, ilk 37 proje arasına giren "İşimdeyim Güvendeyim Projesi"nin faydalanıcısı olan SDÜ başta olmak üzere MAKÜ, Isparta ve Burdur illerinin OSB Yönetimleri ve projede yer alan tüm paydaşları tebrik ediyorum. Projede hedeflenen gaye ve amaçlara da ulaşılmasını temenni ediyorum. " diye konuştu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da "Şu anda hep hayalini kurduğumuz belki 10-15 yıl önce neden olmuyor dediğimiz bazı işleri reel olarak yapabildiğimizi gösteriyoruz. Yani üniversitede, Ankara'da kamu örgütü, icracı örgütler, Bakanlıklar ve sektörün önde gelen temsilcileri OSB'ler ortak iş yapabiliyoruz. Bu kültürün yaygınlaşmasının hem sektöre hem üniversitelere hem de kamu örgütlerine çok faydası olacağını, toplumsal bir katkıya dönüşeceğini düşünüyorum. " dedi.

Bucak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, Burdur OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzet Boyacıoğlu ve Isparta Süleyman Demirel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut da birer konuşma yaparak hem kendi bünyelerindeki OSB'lerden bahsetti hem de iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin önemine vurgu yaptı.

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