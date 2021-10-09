Işıklı Bordürler Şehre Renk Katıyor

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman Belediyesi, Atatürk Bulvarı yeni Valilik Binası önündeki kavşakta ışıklı bordür çalışmaları yaparak, şehre renk katıyor.

Adıyaman Belediyesi'ne bağlı ekipler, şehri daha güzel ve yaşanılır modern bir hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kentin birçok noktasında alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra, sosyal ve kültürel birçok faaliyete imza atan Adıyaman Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için de yeni projeler üretiyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yeni Valilik Binası'nın önüne estetik görünüm kazandırmak için belediye ekipleri harekete geçti. Valilik önünde döşenmeye başlanan ışıklı bordür çalışması tamamlanınca, bölgeye ayrı bir hava katacak. Ayrıca uyarıcı olması sebebiyle sürücülerin de güvenliğini sağlayacak.

Kavşak ve arterlerin daha estetik görünüme kavuşmasını sağlayan ekipler, daha önce Altınşehir Kavşağı'nı da ışıklı bordürle süsleyerek, vatandaşların beğenisine sundu. Adıyamanlılar tarafından beğenilen bu yöndeki hizmetlerin takdir edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan yetkililer, şehir aksesuarları manasında alışıla gelmişliğin dışına çıkıp, daha farklı ve modern bir kent görünümü kazandırma gayesinde olduklarını beyan ederek, sıra dışı çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Rengarenk bordürlerin yan yana dizilişini gören vatandaşlar ise, bu uygulamanın caddeye ayrı bir hava katacağını, ışıklı güzergahların Adıyaman'a yakışacağını belirterek, belediye yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

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