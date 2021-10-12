IŞİD'in Yıktığı Palmira Antik Kentinin Alçıdan Modeli - Haberler
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IŞİD'in Yıktığı Palmira Antik Kentinin Alçıdan Modeli

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Ali El Taha, IŞİD ve Suriye güçleri arasındaki çatışmalarda dört çocuğunu kaybetti.

Ali El Taha, IŞİD ve Suriye güçleri arasındaki çatışmalarda dört çocuğunu kaybetti. Bacağından yaralanan 58 yaşındaki El Taha, Palmira'daki evini terk etti. Halep'in kuzeyindeki El Bab'a kaçan Taha, Palmira antik kentinin alçıdan modelini üretmek için 10 ay boyunca bir atölyede çalıştı

IŞİD'in Yıktığı Palmira Antik Kentinin Alçıdan Modeli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır."

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'nin kuzeyi) Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla...

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Haber: IŞİD'in Yıktığı Palmira Antik Kentinin Alçıdan Modeli - Haberler
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