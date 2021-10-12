IŞİD'in Yıktığı Palmira Antik Kentinin Alçıdan Modeli

Ali El Taha, IŞİD ve Suriye güçleri arasındaki çatışmalarda dört çocuğunu kaybetti. Bacağından yaralanan 58 yaşındaki El Taha, Palmira'daki evini terk etti. Halep'in kuzeyindeki El Bab'a kaçan Taha, Palmira antik kentinin alçıdan modelini üretmek için 10 ay boyunca bir atölyede çalıştı

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