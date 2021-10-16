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İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan isale hattı sonrası yol çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan isale hattı sonrası yol çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü. Yolda oluşan çukura giren otomobildeki 2 kişi kurtarıldı.

Yahşi Mahallesi Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi'nde bugün ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası asfalt parçalandı, patlaktan çıkan tonlarca suyla cadde göle döndü. Su hattından tonlara metreküp su çevreye aktı, bölgedeki bir evin bahçesini su bastı.

Patlamanın hemen sonrasında caddeden geçen bir otomobil ise açılan çukura düştü. Araç sürücüsü ile araçtaki yolcu, o esnada bölgede bulunan bir kepçe tarafından kurtarıldığı ifade edildi. İhbarın ardından MUSKİ tarafından hatta giden su kesildi.

Ekipler yolu kapattı, trafik akışı başka bir güzergahtan verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Patlama nedeniyle bölgede bir süre su kesintisi yaşanacağı öğrenildi.

Caddeden geçen vatandaşlar da meraklı gözlerle neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. - MUĞLA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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