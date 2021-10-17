İş yerlerinin camını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Haberler
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İş yerlerinin camını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

AA / Gürkan Özer - Haberler | Güncel
İş yerlerinin camını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir banka ile iş yerinin camını parke taşıyla kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir banka ile iş yerinin camını parke taşıyla kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gösteren bir banka ile yanındaki züccaciye dükkanının camı, henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi tarafından parke taşıyla kırıldı.

İş yerlerinin camının kırıldığını fark eden çevredeki esnaf, polis ekiplerine haber verdi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İş yerlerinin camını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

İş yerlerinin camını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

İş yerlerinin camını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

İş yerlerinin camını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

AA / Gürkan Özer - Son Dakika Haberleri
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Haber: İş yerlerinin camını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Haberler
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