İŞ YERİNE GELEN SİLAHLI, LEVYELİ HIRSIZLARI KORNA ÇALARAK KAÇIRTTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İŞ YERİNE GELEN SİLAHLI, LEVYELİ HIRSIZLARI KORNA ÇALARAK KAÇIRTTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de silahlı ve levyeli 3 hırsız, geldikleri iş yerinin kapısını 10 dakika boyunca açmaya çalıştı.

SULTANGAZİ'de silahlı ve levyeli 3 hırsız, geldikleri iş yerinin kapısını 10 dakika boyunca açmaya çalıştı. Bu sırada çalışanının haber vermesiyle iş yerinin önüne gelen Sebahattin Gökkaya, uzun süre otomobilinin kornasına bastı. Korna seslerini duyan hırsızlar, geldikleri otomobil ile kaçtı. 3 kişinin iş yerinin kapısını açmaya çalışmaları ve kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar saat 04.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan züccaciye imalathanesinde meydana geldi. Yanlarında silah ve levye taşıyan 3 kişi, binanın 2'nci katında bulunan imalathaneye hırsızlık amacıyla geldi. Binaya giren hırsızlar, geldikleri imalathanenin kapısını, levyeyle 10 dakika boyunca açmaya çalıştı. Bu sırada içeride bulunan çalışan, durumu iş yeri sahibine haber verdi. Otomobili ile hızla olay yerine gelen iş yeri sahibi, sokağa girdiğinde, otomobilinin kornasına uzun uzun bastı. Korna seslerini duyan hırsızlar, girdikleri binayı hızla terk etti. Binadan hırsızların çıktığını gören iş yeri sahibi aracından indiği sırada, hırsızlar geldikleri otomobile binerek hızla uzaklaştı. İş yeri sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

"KAÇSINLAR DİYE KORNAYA BASTIM"

Sebahattin Gökkaya, "Sabah saatlerinde hırsızlar iş yerine gelmiş. Direkt yukarıya çıkmışlar. Kapıyı patlatmaya çalışmışlar. İçerideki eleman sesi duyuyor, bana haber veriyor. Hemen geldim, gelirken polisi aradım. Kaçsınlar diye kornaya bastım. Ben arabayı park edene kadar kaçtılar. Kapıyı açmak için 10 dakika uğraşmışlar. Polise haber verdim. Arabanın plakasını aldım ama polis çalıntı olduğunu söyledi" dedi.

HIRSIZLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan iş yerine gelen 3 kişinin hırsızlık girişimi ve kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binaya giren hırsızlar iş yerinin kapısını levye yardımı ile açmaya çalışıyor. Otomobilin korna seslerini duyduklarında ise binadan çıkan hırsızlar, geldikleri otomobil ile hızla uzaklaşıyor.

İŞ YERİNE GELEN SİLAHLI, LEVYELİ HIRSIZLARI KORNA ÇALARAK KAÇIRTTI

İŞ YERİNE GELEN SİLAHLI, LEVYELİ HIRSIZLARI KORNA ÇALARAK KAÇIRTTI

İŞ YERİNE GELEN SİLAHLI, LEVYELİ HIRSIZLARI KORNA ÇALARAK KAÇIRTTI

İŞ YERİNE GELEN SİLAHLI, LEVYELİ HIRSIZLARI KORNA ÇALARAK KAÇIRTTI

İŞ YERİNE GELEN SİLAHLI, LEVYELİ HIRSIZLARI KORNA ÇALARAK KAÇIRTTI

İŞ YERİNE GELEN SİLAHLI, LEVYELİ HIRSIZLARI KORNA ÇALARAK KAÇIRTTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

 90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı

90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı

 Son dakika haberleri: Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri: Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mithat Sancar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hazal Kaya İrem Derici Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Muslera Mesut Özil Kim Min-jae Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İŞ YERİNE GELEN SİLAHLI, LEVYELİ HIRSIZLARI KORNA ÇALARAK KAÇIRTTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:41:09. #1.13#