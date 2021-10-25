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Son dakika haberleri: İş yerinden kalorifer peteği hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre İş yerinden kalorifer peteği hırsızlığı kamerada İş yerinden kalorifer petekleri çalan şahıslar yakalandı Silivri'de kalorifer peteklerini çalmaya çalışan 2 kişi gece bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İş yerinden kalorifer peteği hırsızlığı kamerada

İş yerinden kalorifer petekleri çalan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - Silivri'de kalorifer peteklerini çalmaya çalışan 2 kişi gece bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızların iş yerinden peteklerle kaçış anı kamerada.

Silivri Alibey Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi üzerinde kullanılmayan boş bir iş yerinden gelen sesler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle ve gece bekçileri harekete geçti. Önceki gün saat 02.00 sıralarında iş yerinden kalorifer peteklerini sökmeye çalışan S.A. ile T.Y. suçüstü yakalandı. Şahıslara ait hurda arabası, İngiliz anahtarı ve kesici alete el konulurken, şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyete işlemleri biten şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: İş yerinden kalorifer peteği hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri: İş yerinden kalorifer peteği hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri: İş yerinden kalorifer peteği hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri: İş yerinden kalorifer peteği hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri: İş yerinden kalorifer peteği hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri: İş yerinden kalorifer peteği hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri: İş yerinden kalorifer peteği hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri: İş yerinden kalorifer peteği hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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