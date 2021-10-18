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İş yerinde kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 680 TL ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İş yerinde kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 680 TL ceza kesildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 714 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 714 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Denetimde iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 680 TL idari para cezası uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 11 ile 17 Ekim 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 714 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde iş yerinde kumar oynayan 6 kişi 6 bin 680 TL idari para cezası uygulanırken, 1 şüpheliye ise ' Kumar oynama için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde bin 2 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. - DENİZLİ

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