Son dakika: İş umuduyla geldiği Aksaray'da sokakta kalan yaşlı adama polis yardım eli uzattı

ŞANLIURFA (İHA) - İş umuduyla geldiği Aksaray'da sokakta kalan yaşlı adama polis yardım eli uzattı

Polis memuru, koluna girerek götürdüğü yaşlı adamı otele yerleştirdi

AKSARAY - Şanlıurfa'dan iş umuduyla geldiği Aksaray'da gidecek yeri olmayan ve gece yarısı sokakta kalan yaşlı adama devriye atan polis ekipleri yardım eli uzattı. Devletin sıcak yüzünü yaşlı adama hissettiren polis memuru, koluna girdiği yaşlı adamı yakında bulunan bir otele yerleştirdi.

63 yaşındaki Memduh Aküzüm iş bulamadığı için memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden çıkarak tarım ve hayvancılık sektöründe çalışmak üzere Aksaray'a geldi. Kentte kimsesi olmayan yaşlı adam gidecek ve kalacak yer bulamayınca maddi imkansızlık nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan Kurşunlu Camiinin merdivenlerine oturdu. Burada geceyi geçirmeyi düşünen yaşlı adamın uzun süredir merdivende oturduğunu gören İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri durumdan şüphelenerek yaşlı adamın yanına gitti. Yaşlı adama nereden geldiğini ve neden beklediğini soran polis memuru Memduh Aküzüm'ün Şanlıurfa'dan Adana'ya, Adana'dan da Aksaray'a geldiğini tespit etti. Polis memurlarına parasının ve kalacak yerinin olmadığını söyleyen Memduh Aküzüm'ü oturduğu yerden kaldıran polis memuru yaşlı adamın koluna girerek, "Gel bakalım sen, dışarıda kalamazsın böyle gel. Otele gidelim seninle. Bu soğukta dışarıda kalınır mı Kurban olduğum?" diyerek yakınlarda bulunan bir otele götürdü. Otelde yaşlı adama oda isteyen polis memuru tüm masrafları kendinin karşılayacağını belirterek yaşlı adamı otele yerleştirdi. Kalacak yer bulduğu yaşlı adamın elini öpen polis memuru, "Soğukta kalma devlet her zaman arkanda senin" diyerek otelden ayrıldı. Memduh Aküzüm polis memuruna teşekkür ederek, "Ben yoldan geldim. Adana'dan geldim buraya, Şanlıurfa'dan Adana'ya geldim. Adana'dan geldim buraya, polis arkadaşlar beni yakaladı. Oturuyordum orada, dediler amca sen burada ne yapıyorsun? Dedim bekliyorum oturmuşum. Hiçbir şey de yapmadılar sağ olsunlar, Allah razı olsun onlardan. Beni getirdiler otele, bütün masrafımı verdiler. Amca burası sıcaktır, burada yarın saat 12'ye kadar yat dediler. Başka bir şeyim yok. Allah devletimizden razı olsun" dedi.