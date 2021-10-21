İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması bilinciyle, uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini destekleyerek verimi ve kaliteyi artırmayı hedefliyoruz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title