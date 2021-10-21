İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması bilinciyle, uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini destekleyerek verimi ve kaliteyi artırmayı hedefliyoruz.

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