Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliğine yönelik maddi destek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yer altı maden işletmesine hibe desteğinin beşinci ödemesini gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen program kapsamında, yer altı maden işletmelerinin aldıkları İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetine karşılık olarak 937 bin Türk Lirası hibe ödemesi gerçekleştirildi. Böylece İSG hizmeti alan yer altı maden işletmelerine ekim ayı itibariyle 4,3 milyon Türk Lirası hibe desteği sağlanmış oldu. 24 ay sürecek Finansal Destek ve Rehberlik Programı, yer altı maden iş yerlerinde İSG profesyoneli görevlendirilmesine yönelik hibe desteğinin yanı sıra arama kurtarma eğitimleri ile İSG yönetim sistemi entegrasyonuna yönelik hibe desteklerini kapsıyor. İlk çeyreğini geride bırakan programda finansal desteğin yanı sıra verilen rehberlik desteği ile İSG alanında işletmelerin kurumsal kapasitelerini de geliştirmeyi hedefleyen programda saha ziyaretleri yapılarak yeni ve önleyici yaklaşımlarla yer altı kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları devam edecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet