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İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

İlçeye bağlı Yeğenli Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla ikinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede araştırma yapan ekipler, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen antik döneme ait olduğu düşünülen 6 taş ise incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

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