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İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iş makinesiyle arkeolojik sit alanı olmayan bölgede kaçak kazı yapan biri kadın 7 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iş makinesiyle arkeolojik sit alanı olmayan bölgede kaçak kazı yapan biri kadın 7 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi Bozkurt mevkiinde, bugün saat 11.30 sıralarında jandarma tarafından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda Ş.B. (K-52), O.A. (E-58), T.S. (E-46), A.D. (E-58), R.Ö. (E-61), M.K. (E-62), İ.K. (E-59) isimli şahısların arkeolojik sit alanı olmayan arazide, 9 metre derinliğinde ve 10 metre genişliğinde iş makinesiyle çukur kazarak kaçak kazı yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları iş makinası, 2 adet kürek ve 1adet kazma ve 1 adet 30 metre kablo uzunluğuna sahip kuyu görüntüleme kamerası ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili Kırkağaç Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken şüpheliler ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - MANİSA

İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar

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