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İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi Kırıkkale'de Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde iş makinesi ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti.

KIRIKKALE (İHA) - İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde iş makinesi ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan İşçi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksek Hızlı Tren hattı için yapılan tünel kazı çalışmalarında iş kazası meydana geldi. Ahmet İnan isimli işçi, iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı. Ağır yaralanan 56 yaşındaki İnan, mesai arkadaşları tarafından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.

İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
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