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İş makineleriyle kapatılan yolda drifte ceza

Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Haberler | Güncel
İş makineleriyle kapatılan yolda drifte ceza

ORDU'da düğün konvoyunda sahil yolunu 4 iş makinesiyle ulaşıma kapatan operatörlere ve drift yapan sürücüye toplam 14 bin 754 TL ceza kesildi.

ORDU'da düğün konvoyunda sahil yolunu 4 iş makinesiyle ulaşıma kapatan operatörlere ve drift yapan sürücüye toplam 14 bin 754 TL ceza kesildi.

Ünye ilçesi Sahilköy Mahallesi sahil yolunda düğün konvoyuna katılan 4 operatör, iş makinesiyle karayolunu ulaşıma kapattı. Bu sırada sürücü, spor otomobiliyle drift yaptı. Kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Jandarmanın tespit ettiği 4 kepçe operatörüne toplam 5 bin 356 TL, drift yapan ehliyetsiz otomobil sürücüsü M.T.'ye (27) ise 9 bin 398 TL idari trafik cezası uygulandı.


İş makineleriyle kapatılan yolda drifte ceza

İş makineleriyle kapatılan yolda drifte ceza

İş makineleriyle kapatılan yolda drifte ceza

Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Son Dakika Haberleri
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