İş garantili meslek lisesinin ilk mezunları sektöre adım attı

SAMSUN (AA) - Samsun'da eğitim veren Türkiye'nin ilk Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, istihdam sorunu olmaksızın sektöre nitelikli eleman yetiştiriyor.

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sorununu çözmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca kentte 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılan lise ilk mezunlarını verdi.

Okul müdürü İsmail Narin, AA muhabirine, tıbbi cihaz üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin Samsun'da yapıldığını söyledi.

Öğrencileri hem akademik öğrenime hazırladıklarını hem de tıbbi cihaz sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirdiklerini anlatan Narin, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi akademik derslerin yanında iş yeri gezileri, seminerler, kurslarla geliştirmeye çalışıyoruz. İlk mezunlarımızı verdik. 35 öğrencimizden 15'i üniversiteye gitti, 15 öğrencimiz ise sektörde işe başladı. Bölgemizde 40'tan fazla firma var. Bu firmaların yoğun şekilde elemana ihtiyacı var. Bu elemanlar hem üretim hem tasarım hem de uluslararası ticareti biliyor. Samsun'dan 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapılıyor."

Öğrencilerden Vural Alpay Ayar da tıbbi cihaz ve biyomedikal alanında mühendis olmayı istediğini belirtti.

Okulda hem teorik hem de uygulamalı dersler gördüklerini ifade eden Ayar, okuldan mezun öğrencilerin işlerinin hazır olduğunu dile getirdi.