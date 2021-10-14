İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDIYozgat Belediyesi Bozokspor Kulübümüz ve Tügva İl Temsilciliği arasında "İşbirliği" protokolünü imzalandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanımız Celal Köse, " İmzalanan protokol kapsamında; Sporcularımızın milli ve manevi duygularının gelişmesi, akademik başarılarının artması, kişisel gelişimlerinin takip edilmesi gibi bir çok konuda mutabakata vardık. TÜGVA İl Temsilcimiz Ömer Yağmur ve Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübümüzün Teknik Sorumlusu Özkan Bayram'a katkıları için teşekkür ediyor, sporcularımıza ve ailelerine hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

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