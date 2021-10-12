İş Adamı Kemal Taha Akgül yeni projesini açıkladı

ANKARA (Bültenler) - Geçtiğimiz günlerde projesi ile ilgili lansman düzenleyen Kemal Taha Akgül, projenin hayata geçmesi ile birlikte, yurtdışında sadece reklam çalışmaları değil, büyük hizmetleri de sağlamayı hedef edinmiş durumda. Yoğun çalışma ve eğitim mesaisinin arasında kurduğu şirket ile kreatif çözümler sunmayı amaçlıyor. Eğitimine devam ederken, aile şirketlerinde idari ve mali yönetim görevlerine de devam ediyor.

Kemal Taha Akgül, çeşitli projelerde yer alırken, Ankara Genç Müsiad yönetim kurulu üyesi ve Dijital Dönüşüm Komitesi başkanlığını da ayrıca yürütmektedir.

Filmlerde Rol Alıyor

İş dünyasında başarılı olan Kemal Taha Akgül, sanat çalışmaları ile de adından sıkça söz ettiriyor. Genç iş adamı, ayrıca şiir severler için özel olarak kendi seslendirdiği şiirleri de dijital müzik marketlerde yayınlıyor.

Sanat çalışmaları, iş dünyasındaki başarısı, aile şirketlerinde üstlendiği yönetimler ile zamanını yoğun bir şekilde harcayan Akgül, yeni projesi ile dünyada farklılık yaratmayı amaçlıyor.

Hobilerini ve tutkularını sadece Türkiye'de yaşamadığı için, ticarette başarıya ulaşmak ve yenilikçi teknolojiyi yerinde görmek için Dubai, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve bir çok farklı ülkede hazırlanan fuarlara katılmış durumda.

Başarılarını Uluslararası Piyasaya Taşıyor

Yeni girişimleri ile dünyaya açılmayı hedefleyen Kemal Taha Akgül, bu alanda çok çeşitli projeleri bir araya getirerek Bir Gençlik Medya ile ulusal projelerde Türkiye'nin başarısını katlamayı hedefliyor. Ayrıca kamu yönetimi eğitimine devam eden Akgül, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler biriminde görev yapıyor.

1993 Ankara doğumlu ve aslen Kahramanmaraşlı olan Kemal Taha Akgül, iş hayatına ve aile yaşantısına Ankara'da devam ediyor. Sanatsal çalışmaların yanında, spor aktivitelerine de merakı olan Akgül, binicilik, yüzme, tenis, voleybol, kayak gibi çeşitli aktiviteleri düzenli olarak yapıyor.

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