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İrmikten kurtlar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İrmikten kurtlar çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde irmik unundan çıkan kurtlar zabıtayı bile şaşkına çevirdi.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde irmik unundan çıkan kurtlar zabıtayı bile şaşkına çevirdi.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarketten irmik unu alan Abdülmetin Er, helva yapmak için paketi açtığında kurtları gördü. Paketin geri kalanında de kurt olduğunu fark eden Er, zabıta müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Paketin son kullanma tarihinin ise geçmemiş olması dikkati çekti. - BURSA

İrmikten kurtlar çıktı

İrmikten kurtlar çıktı

İrmikten kurtlar çıktı

İrmikten kurtlar çıktı

İrmikten kurtlar çıktı

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