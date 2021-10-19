İranlı Rapçi Seyed Yashar Tavakolian "Türkiye'yi çok seviyorum ve İstanbul'a hayranım"

İSTANBUL (Bültenler) - 3 yıldır İstanbul'da yaşayan Tavakolian, " Türkiye'yi çok seviyorum ve İstanbul'a hayranım. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ve Türkiye'nin birçok şehrine gittim, gezdim ve her birine teker teker hayran kaldım. Türkiye benim için ikinci evim gibi oldu. Bundan dolayı Türkiye'de yaşamaya devam edeceğim.'' dedi.

Rap müziği aşığı olan Seyed Yashar Tavakolian, son dönemde çektiği videoyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Arkadaşıyla birlikte lüks otomobilinde 5 liraya karpuz satan bir video çekip sosyal medyaya yükleyince Türk vatandaşının ilgisini çekmeyi başardı. Aslında videonun bu kadar ilgi çekeceğini tahmin etmeyen Seyed, "Çektiğimiz videonun Türk vatandaşları tarafından bu kadar ilgi gördüğüne biz bile inanamadık. Aslında Türk vatandaşlarının gülmeye ne kadar ihtiyacı olduğunu bu şekilde anlamış oldum. Bu yüzden bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğiz.'' dedi.

Seyed Yashar Tavakolian,kendine has tarzıyla, yaptığı işlerle kariyerinde İran'da ve Türkiye'de önemli adımlar attı. Tavakolian sadece müzikle kalmayıp birçok farklı sanat dalıyla da ilgilenmiştir. Tavakolian, "Türkiye bana her konuda ilham kaynağı oldu. Kendimi bu ülkede huzurlu ve mutlu hissediyorum.'' Diyerek duygularını dile getirdi.

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