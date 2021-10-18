İranlı keman virtüözü Bijan Mortazavi, İstanbul'da konser verecek

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İranlı müzisyen Dr. Bijan Mortazavi, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

???????Mortazavi, 100 kişilik senfoni orkestrasıyla 4 Kasım'da Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde konser verecek.

İstanbul için özel bir repertuvar hazırlayan Mortazavi, bestelediği dört yeni eseri de ilk kez bu konserde canlı olarak dinleyicilerin beğenisine sunacak. Konser, İran televizyonlarından da yayınlanacak.

Keman çalmaya henüz 3 yaşındayken başlayan, 7 yaşında piyano, gitar, ud, tar, santur çalmayı öğrenen sanatçı, 14 yaşında dev bir orkestra kurup kendi bestelerini yaptı.

Dünyaca ünlü müzisyen, 2009 yılında da İngiltere'deki Southampton Solent Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı.