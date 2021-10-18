İranlı keman virtüözü Bijan Mortazavi, İstanbul'da konser verecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İranlı keman virtüözü Bijan Mortazavi, İstanbul'da konser verecek

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
İranlı keman virtüözü Bijan Mortazavi, İstanbul'da konser verecek

İranlı müzisyen Dr. Bijan Mortazavi, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İranlı müzisyen Dr. Bijan Mortazavi, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

???????Mortazavi, 100 kişilik senfoni orkestrasıyla 4 Kasım'da Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde konser verecek.

İstanbul için özel bir repertuvar hazırlayan Mortazavi, bestelediği dört yeni eseri de ilk kez bu konserde canlı olarak dinleyicilerin beğenisine sunacak. Konser, İran televizyonlarından da yayınlanacak.

Keman çalmaya henüz 3 yaşındayken başlayan, 7 yaşında piyano, gitar, ud, tar, santur çalmayı öğrenen sanatçı, 14 yaşında dev bir orkestra kurup kendi bestelerini yaptı.

Dünyaca ünlü müzisyen, 2009 yılında da İngiltere'deki Southampton Solent Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

 Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

 BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Edis Nihal Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Burak Yılmaz Sergio Perez Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İranlı keman virtüözü Bijan Mortazavi, İstanbul'da konser verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:12:41. #1.17#