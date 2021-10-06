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İran ve Ermenistan Kafkasya koridoru konusunda anlaştı

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İran ve Ermenistan Kafkasya koridoru konusunda anlaştı

İran Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hayrullah Hadimi, Ermenistan yönetimi ile İran'dan Gürcistan'a uzanan Kafkasya'daki kuzey-güney koridorunun korunması ve yeni alternatif güzergahlar oluşturulması konusunda anlaştıklarını söyledi.

İran Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hayrullah Hadimi, Ermenistan yönetimi ile İran'dan Gürcistan'a uzanan Kafkasya'daki kuzey-güney koridorunun korunması ve yeni alternatif güzergahlar oluşturulması konusunda anlaştıklarını söyledi.

İran Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hayrullah Hadimi, İran-Ermenistan sınır kapısı olan Nordooz'a yaptığı ziyaret sonrası gazetecilere konuştu. Hadimi, Nordooz sınır kapısından geçerek Ermenistan'a giden İran'a ait tırların karşılaştığı sorunları Erivan yönetimi ile görüştüklerini belirterek, "Özellikle Ermenistan'ın Goris bölgesinde İranlı tır şoförlerinin ve Ermenistan'ı transit olarak kullananların sorunları ve çözüm yollarını ele aldık. Karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümü için önemli kararlar aldık" dedi.

Hadimi, Tahran ve Erivan yönetimlerinin İran'dan Gürcistan'a uzanan Kafkasya'daki kuzey-güney koridorunun korunması ve yeni alternatif güzergahlar oluşturulması konusunda anlaştıklarını da söyledi. Ermenistanlı yetkililer ile yapılan görüşmelerde 2 önemli kararın alındığını kaydeden Hadimi, "İlk olarak İran'ı Kafkasya'daki kuzey-güney koridoru ile Nordooz sınır kapısından Ermenistan'a ve oradan Gürcistan'a bağlayan güzergahın korunması ve açık kalması konusunda anlaşmaya vardık. İkinci bir konu ise Ermenistan tarafından önerilecek alternatif yeni güzergahın belirlenmesi ve hayata geçirilmesi oldu. Kısa zaman içerisinde alternatif güzergahın oluşturulması konusunda karar verildi" diye konuştu.

İranlı uzmanların Ermenistan'ın Goris bölgesine gideceklerini ve burada İran'a ait tırların geçişi ile alakalı sorunları yerinde inceleyeceklerini belirten Hadimi, İran'dan başlayarak Ermenistan ve Gürcistan'a uzanan kuzey-güney koridoru ve yeni alternatif güzergahların oluşturmanın 5 yıl bulabileceğini ifade etti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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Haber: İran ve Ermenistan Kafkasya koridoru konusunda anlaştı - Haberler
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