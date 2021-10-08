İran nükleer müzakerelere dönüş için muhataplarına ciddiyetlerini gösterme çağrısında bulundu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelere dönüş için karşı tarafın "ciddi olmaması" durumunda zaman kaybına izin vermeyeceklerini söyledi.

Abdullahiyan, Lübnan'daki resmi temaslarının ardından İran'ın Beyrut Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Bölgesel gelişmeleri değerlendiren Abdullahiyan, İran ile Suudi Arabistan arasında yürütülen görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini ve daha fazla diyaloğa ihtiyaçları olduğunu aktardı.

"Belirli bazı konularda anlaşmalar sağladık ve bu diyalogdan memnuniyet duyuyoruz." diyen Abdullahiyan, bölgede istikrarın sağlanması açısından Suudi Arabistan ile İran'a önemli roller düştüğünü dile getirdi.

"İsrail'in Azerbaycan'da istihbarat varlığı göstermesinin o ülkenin çıkarına olmayacağını" savunan İranlı Bakan, "Kafkasya'da İsrail'in etkinliklerine izin vermeyeceklerini" ileri sürdü.

İran'ın ABD ile nükleer müzakerelerine de değinen Abdullahiyan, şunları söyledi:

"Karşı tarafın dönmeye ciddi olmadığı müzakerelere bağlı kalmakla zaman kaybetmeyeceğiz. İran ve halkının çıkarlarını gerçekleştirmek üzere Viyana müzakerelerine dönüş yaparız."

Abdullahiyan, İran'ın Lübnan'a sattığı petrol konusuna ilişkin ise, "Lübnan'a petrol ürünlerini göndermeye devam edeceğiz. Gelecekte de iki ülke arasında imzalanacak anlaşmalar çerçevesinde bunun gerçekleşmesini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İran petrolünü Lübnan'a ithal etme teklifinin Hizbullah tarafından sunulduğunu ve ithalatın da onun üzerinden gerçekleştiğini aktaran Abdullahiyan, Lübnan ile ilgili muhtemel herhangi bir diyalog sürecinin ise Lübnanlıların katılımıyla olması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan önceki gün Beyrut'a gelen Abdullahiyan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüşmüştü.