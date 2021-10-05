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İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Saberi'den TTSO'ya ziyaret

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Saberi'den TTSO'ya ziyaret

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

TRABZON (AA) - İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Hacısalihoğlu, ziyarette, Trabzon ile İran'ın eskiden bu yana köklü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "İran'ı bizim bir şehrimiz gibi kendimize çok yakın görüyoruz." dedi.

Pandemi nedeniyle ilişkilerin biraz azaldığını ifade eden Hacısalihoğlu, "Pandemi öncesinde işbirliği toplantıları ve görüşmeler iyi gidiyordu. Trabzon'da İranlı iş adamları var. Türkiye'de pandemi şartları izin verirse mart ayındaki Nevruz'da güzel bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Önceki yıllarda Nevruz nedeniyle ülkemize gelen İranlılara yönelik alışveriş günleri etkinliği düzenliyorduk. Bunu 2021'de de tekrarlamak arzusundayız." ifadelerine yer verdi.

Hacısalihoğlu, her iki tarafta da daha geniş kapsamlı ticaret yapmayı istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eski fotoğraflara baktığımızda Trabzon için Tebriz Lojistik Bölgesi' ifadesinin yer aldığını görüyoruz. Demek ki Trabzon-Tebriz iyi bir lojistik hattıydı. Beklentimiz Trabzon-Gümüşhane-Erzincan demir yolunun ve İran-Nahçivan demir yolu bağlantısının gerçekleşmesidir. Bu bağlantı hayata geçirilirse Karadeniz - Basra Körfezi bağlantısı kurulur ve bölge ticaretinde önemli bir hat oluşur. Trabzon'a gelmek demek Kuzey Avrupa'ya kadar mallarınızı ulaştırabilmek demektir. Bundan sonra da işbirliğine devam etmek istiyoruz. Pandemi sonrası hareketliliği zorlamamız lazım. Eskiden İranlı sanatçılar Trabzon'da sergiler açılıyordu. Kültürel bir ilişki de vardı. Bu sergilerin yeniden açılmasını bekliyoruz."

Başkonsolos Hossein Saberi ise pandeminin ilişkileri duraklattığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Umuyoruz ki bundan sonra normalleşmeyle birlikte Türkiye-İran başta olmak üzere bütün ticari ilişkiler eski günlerine döner. Kısıtlamalara rağmen iki ülke iş adamlarının görüşmelere başlamasını gelecek adına önemli buluyorum. Bu bağlantı sağlanmaya başlanmalı. Türk iş adamlarını İran'da yatırım yapmaya bekliyoruz. Ekonomik ilişkiler güçlendirilmeli. Buna paralel olarak turizm ve kültürel aktivitelerin de artacağına inanıyorum."

TTSO yönetim kurulu üyeleri ve İran Başkonsolosluğu yetkililerinin de yer aldığı ziyarette, İran heyetine Trabzon'un ticaret ve sanayisi hakkında bilgi verildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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