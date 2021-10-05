İran'ın Afganistan sınırında çıkan yangında 4 kamyon yandı - Haberler
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İran'ın Afganistan sınırında çıkan yangında 4 kamyon yandı

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'ın Afganistan sınırında çıkan yangında 4 kamyon yandı

İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Rezevi Horasanı eyaletindeki Afganistan'a açılan Dugarun gümrüğünde çıkan yangında Afganistan'a ait 4 kamyonun yandığı belirtildi.

İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Rezevi Horasanı eyaletindeki Afganistan'a açılan Dugarun gümrüğünde çıkan yangında Afganistan'a ait 4 kamyonun yandığı belirtildi.

İran devlet medyasında yer alan haberler e göre, gümrük parkındaki bir petrol kamyonunda çıkan yangının diğer araçlara da sirayet ettiği belirtildi.

Çıkan yangın nedeniyle gümrükte çıkış için bekleyen Afganistan'a ait 4 kamyonun yandığı belirtilirken, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade etti.

Olay yerinin geçiş noktası olması ve ortalama 500 ila 600 kamyonun geçiş güzergahında bulunması nedeniyle büyük bir felaketten dönüldüğü açıklandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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