İran'ın Afganistan sınırında çıkan yangında 4 kamyon yandı

İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Rezevi Horasanı eyaletindeki Afganistan'a açılan Dugarun gümrüğünde çıkan yangında Afganistan'a ait 4 kamyonun yandığı belirtildi.

İran devlet medyasında yer alan haberler e göre, gümrük parkındaki bir petrol kamyonunda çıkan yangının diğer araçlara da sirayet ettiği belirtildi.

Çıkan yangın nedeniyle gümrükte çıkış için bekleyen Afganistan'a ait 4 kamyonun yandığı belirtilirken, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade etti.

Olay yerinin geçiş noktası olması ve ortalama 500 ila 600 kamyonun geçiş güzergahında bulunması nedeniyle büyük bir felaketten dönüldüğü açıklandı.