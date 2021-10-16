İran ile Çin Dışişleri Bakanları nükleer anlaşmayı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, nükleer anlaşma meselesini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Yi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede nükleer anlaşma ve iki ülke arasında imzalanan 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması masaya yatırıldı.

Bakan Yi, tüm tarafların nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini belirterek, İran ile Avrupa Birliği (AB) arasında başlayan görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ve konunun takipçisi olduklarını aktardı.

Çinli Bakan, ayrıca 25 yıllık anlaşmayı da uygulamaya hazır olduklarını ifade etti. Yi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede de Tahran ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Abdullahiyan da İran ile AB arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve bunun Brüksel'de devam edeceğini dile getirerek, ABD'nin yaptırımları kaldırması gerektiğini kaydetti.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, 14 Ekim'de Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile nükleer anlaşma müzakerelerini görüşmüştü.