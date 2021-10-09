İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Şam'da rejimin lideri Esed ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'ye yaptığı ziyaret kapsamında rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya geldi.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan'daki resmi temaslarının ardından başkent Şam'ı ziyaret etti.

Rejimin dışişleri bakanı Faysal Mikdad ile görüşen Abdullahiyan, ardından rejimin lideri Esed ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı, rejimle İran arasında ekonomik ve ticaret alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konularının görüşüldüğü iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 29 Ağustos'ta da Şam'ı ziyaret etmişti.