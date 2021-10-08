İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ile görüştü

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'ta gerçekleşen görüşmede Nasrallah ile Abdullahiyan, Lübnan ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Abdullahiyan, ülkesinin Lübnan'a yönelik tutumunun değişmezliğine işaret ederek, "her düzeyde Lübnan'ın yanında duracaklarını" ifade etti.

Nasrallah da İran'ı "dostunu yarı yolda bırakmayan dürüst müttefik" olarak nitelendirdi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'a ilişkin ise Nasrallah, "Lübnan'ın mevcut zorluklardan çıkması konusunda büyük umutlar var." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan önceki gün Beyrut'a gelen Abdullahiyan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüşmüştü.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz"

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze...

 Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'un sözlerine yanıt Açıklaması

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'un sözlerine yanıt Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Süreyya Sadi Bilgiç Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Mustafa Keser Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Ersun Yanal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:58:28. #1.17#