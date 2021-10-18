İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Guterres ile Afganistan'ı görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Guterres telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili, nükleer anlaşma ve Afganistan'daki terör saldırılarını masaya yatırdı.

Abdullahiyan, Afganistan'daki saldırılar nedeniyle endişeli olduğunu belirterek, artan terör eylemleri ve yeni göç dalgalarına karşı BM ve Guterres'in sorumluluğunun öncekine göre daha fazla olduğunu ifade etti.

İranlı Bakan, Guterres'ten Afganistan'daki terörizmle mücadele için ciddi adımlar atmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile Tahran'da yapılan müzakerelerin olumlu geçtiğini ve Brüksel'de devam edeceğini aktaran Abdullahiyan, somut ve pratik neticelerin elde edileceği müzakereleri desteklediklerini belirtti.

Tutuklu takası ile ilgili olarak da İranlı Bakan, "Tutuklular meselesini insani çerçevede değerlendiriyoruz. Bu konunun nükleer anlaşmaya bağlanmasını istemiyoruz." dedi.

Abdullahiyan, Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla 27 Ekim'de Tahran'da toplantı yapılacağını dile getirerek Guterres'i Tahran'a davet etti.

BM, Afganistan'a insani yardımlara devam edecek

Guterres de Afganistan'da geniş katılımlı ve tüm etnik oluşumların ve azınlıkların temsil edildiği bir hükümetin kurulması gerektiğine vurgu yaparak bu ülkeye yönelik insani yardımları göndermeye devam ettiklerini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres ayrıca, nükleer anlaşmayı desteklediklerini belirterek bu anlaşmanın eski ABD Başkanı Donald Trump öncesine dönmesi için çözüm yolu peşinde olduğunu söyledi.