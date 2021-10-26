İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Afganistan'ın tüm taraflarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'da en önemli siyasi çözümün geniş katılımlı bir hükümet olduğunu belirterek bu ülkedeki tüm taraflarla temas halinde olduklarını söyledi.

Abdullahiyan, yarın yapılacak Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Tahran'a gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'ın Afganistan'da Taliban yönetimiyle güvenlik konularına dair görüşmeler yaptığını belirten Abdullahiyan, "Afganistan'ın tüm taraflarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Afganistan'daki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Tüm etnik gruplarla istişare edilerek Afganistan'da geniş katılımlı bir hükümetin kurulması en önemli siyasi çözüm yoludur." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Afganistan ile ekonomik ve ticari alanlarda iş birliğini tüm seviyelerde sürdüreceklerine işaret ederek, "Afganistan'daki yönetimin barış, istikrar ve güvenlik için sorumluluğunu yerine getirmesi İran için önem arz ediyor." dedi.

Tahran'da yarın yapılacak Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve Tacikistan dışişleri bakanlarının hazır bulunacağı, Çin ve Rusya dışişleri bakanlarının ise toplantıya video konferans yoluyla katılacağı belirtildi.

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