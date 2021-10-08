İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Başkale ilçesinde, İran'dan atlarla getirilen 383 kilo 122 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, İran'dan atlarla getirilen 383 kilo 122 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4'ü İranlı, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran sınır hattına yakın bir bölgede, at üzerindeki 5 kişinin araziye çuvallar bıraktığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, çuvallarda ve şüphelilerin gittiği evde arama yaptı. Aramalarda 383 kilo 122 gram eroin, 1 Kalaşnikof marka silah 2 şarjör ve 53 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 4'ü İran uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin atlarında da el konuldu.

İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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