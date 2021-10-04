İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 238 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 238 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 238 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 238 artarak 121 bin 347'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 238 artarak 121 bin 347'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 14 bin 607 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2 bin 163'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 638 bin 735'e yükseldiği ülkede, 238 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 121 bin 347'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 727 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Toplam 59 milyon doza yakın aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 41 milyon 809 bin 85 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 16 milyon 950 bin 755 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 58 milyon 759 bin 840 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 16 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 198 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 176 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 58 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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Haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 238 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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