İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 216 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 216 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 216 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 216 artarak 121 bin 563'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 216 artarak 121 bin 563'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 13 bin 226 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1922'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 651 bin 961'e yükseldiği ülkede, 216 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 121 bin 563'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 665 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

16 şehir "yüksek riskli" kategoride

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da bugüne kadar 42 milyon 449 bin 726 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 17 milyon 208 bin 581 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 59 milyon 658 bin 307 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 16 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 198 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 176 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 58 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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